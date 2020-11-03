Жителям деревни Кетроваара в Карелии приходят счета за ремонт придомовой территории, крыш, труб и веранды, который не проводился десятки лет, сообщает Telegram-канал Mash.

В деревне Кетроваара, по данным издания, осталось всего шесть домов из 35, которые давно обветшали. Воду местные жители достают из колодца, а разваливающиеся дома топят печкой.

При этом управляющая компания «ЛУК» продолжает высылать платежки на тысячи рублей, из-за чего несуществующие долги уже достигли отметки в 40 тысяч рублей.

«Исходя из этих платежек, мы узнали, что у нас, оказывается, есть управляющая компания, которую мы в глаза не видели. Люди живут, работы нет, договоров, опять же, нет, услуг никаких не оказывается, а денюжку нам высылают. Это просто поборы», – говорит один из жителей деревни.

Как сообщает Mash, ООО УК «ЛУК» заключила договор с местной администрацией. При этом чиновники, в свою очередь, утверждают, что договор не составлялся, советуя «обратиться в суд». Местные жители уже выиграли три, последний — в 2019-м, однако, несмотря на это, продолжают получать квитанции.