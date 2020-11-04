В Измире из-под завалов спасли 4-летнюю девочку

4-летняя Айда Гезгин провела под завалами 91 час. Спасатели заметили руку девочки, она пыталась выбраться сама. Ее маму нашли мертвой. Ребенка на данный момент госпитализировали. Из-под обломков уже спасены 107 человек. 30 октября в Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6 балов. Количество погибших выросло до 105 человек. #Измир #АйдаГезгин #землетрясение