ПОЛИТИКА
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Huawei подозревают в подкупе евродепутатов
Бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире Huawei по делу о коррупции, в котором могут быть замешаны около 15 действующих и бывших евродепутатов
Huawei подозревают в подкупе евродепутатов
Штаб-квартира Huawei / Reuters
13 марта 2025 г.

Бельгийская полиция провела масштабные обыски в штаб-квартире Huawei в Брюсселе и нескольких частных домах в рамках расследования о возможных взятках евродепутатам. Об этом сообщили Follow the Money, Le Soir и Knack.

По данным журналистов, лоббисты китайского технологического гиганта давали взятки депутатам Европарламента, чтобы повлиять на решения ЕС. В деле могут фигурировать около 15 действующих и бывших евродепутатов.

В четверг утром бельгийская полиция обыскала 21 дом, изъяла документы и электронные устройства. Следствие проверяет возможные преступления, включая взятки, подлог, отмывание денег и создание преступного сообщества.

Центральная фигура расследования – 41-летний Валерио Оттати, который начал работать в Huawei шесть лет назад. До этого он занимался китайским досье в Европарламенте, работая на итальянских евродепутатов.

Если в коррупции замешаны действующие евродепутаты, бельгийские власти потребуют лишить их иммунитета. Представитель Европарламента заявил, что учреждение готово сотрудничать с расследованием.

По данным Euronews, в самом Европарламенте пока не проводилось обысков, а запросов на отказ от иммунитета не поступало.

Этот скандал может серьезно ударить по репутации ЕС, особенно после коррупционного дела «Катаргейт», когда евродепутаты получали наличные и подарки от стран Персидского залива в обмен на лоббирование их интересов.

С тех пор ультраправые и евроскептики используют это дело, чтобы обвинять Европарламент в коррупции.

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