Президент России Владимир Путин ежедневно предпринимает посреднические усилия для урегулирования в Карабахе, заявил в интервью газете «Коммерсант» глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября. Делаем все возможное, в том числе вместе с США и Францией – партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу», – сказал Лавров.

По словам российского министра, Москва параллельно предлагает возможные варианты политического урегулирования, а Москва и Анкара – два тесных партнера, которые «способны проявлять гибкий, прагматичный подход и руководствоваться при взаимодействии друг с другом «стратегическим видением».

Наглядными примерами делового и предметного сотрудничества российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб, как считает Лавров, являются Сирия и Ливия.

«И хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами», – заверил глава российской дипломатии.

Боестолкновения в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются. По данным Министерства обороны Азербайджана, за прошедшие сутки подразделения ВС Армении продолжили минометный и артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов страны, а также расположений азербайджанской армии.

Бои различной интенсивности велись на Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. На ряде участков противник понес серьезные потери в живой силе и технике и вынужден был отступить.

В ходе боев за сутки подбиты два танка Т-72, три единицы артиллерийских орудий D-30, одна зенитная установка «Застава М-55», тактический беспилотник и 3 военных грузовика.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 200 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.