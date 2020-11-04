Столкновения сторонников Трампа и Байдена у Белого дома

В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками Джо Байдена и Дональда Трампа. После объявления предварительных результатов выборов Президента США 2020 протестующие вышли к Белому дому. Полиция арестовала несколько человек По данным Associated Press, Джо Байден лидирует в штатах Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Род-Айленд, Вермонт и Вирджиния, которые считаются сторонниками демократов. Трамп победил в «консервативных» штатах Алабама, Кентукки, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси и Западная Вирджиния. #Вашингтон #сторонники #столкновения