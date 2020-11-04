ПОЛИТИКА
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В Москве избили фотокора «Коммерсанта» при съемке табло с курсами валют
По словам пострадавшего, на Кутузовском проспекте он увидел обменник без вывески - только с табло. Когда фотограф начал снимать, из обменника выбежали несколько человек в форме сотрудников ЧОП и избили его
В Москве избили фотокора «Коммерсанта» при съемке табло с курсами валют
Нападавшие на фотокорреспондента Анатолия Жданова / Фото: "Коммерсант" / Others
4 ноября 2020 г.

Неизвестные избили фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова 3 ноября на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает газета.

Пострадавший по заданию редакции снимал табло с курсами валют, которые на улице размещают банки и обменные пункты.

По его словам, в районе дома № 18 он увидел обменник без вывески – только с табло. Когда Жданов начал фотографировать, из обменника выбежали несколько человек, предположительно, охранники. По крайней мере, двое, как утверждает фотограф, были одеты в форму сотрудников ЧОП.

От фотографа потребовали показать снимки, которые он сделал. Тот отказался, после чего его начали бить. «Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку», – приводит слова Жданова «Коммерсант».

Фотограф удалил cнимки с карты памяти, однако напавшие решили также отобрать у него фотокамеру, но Жданову удалось вырваться и перебежать через проспект, после чего он вызвал полицию и скорую помощь. Врачи зафиксировали у пострадавшего ушибы мягких тканей и рваную рану лица.

Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. Расследованием инцидента готов заняться также и Следственный комитет РФ, поскольку действия злоумышленников подпадают не только под санкции статьи 116 («Побои»), но и статьи 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По информации издания, в доме № 18 на Кутузовском проспекте находится не отделение банка, а некая операционная касса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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