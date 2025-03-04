Вице-президент США Джей Ди Вэнс подвергся критике со стороны британских и французских политиков после его слов о возможном участии союзников в миротворческой миссии в Украине.

В интервью Fox News он заявил, что экономическая поддержка Украины важнее, чем «20 000 солдат из случайной страны», не участвовавшей в войнах последние десятилетия. Хотя Вэнс не назвал конкретные страны, в Великобритании и Франции восприняли это как оскорбление.

Министр обороны Британии в теневом кабинете консерваторов Джеймс Картлидж заявил, что игнорировать службу и жертвы британских военных — «глубоко неуважительно». Найджел Фарадж трижды повторил, что Вэнс «был неправ», напомнив о роли Лондона в войне в Афганистане. Либерал-демократ Хелен Магуайр призвала британского посла в США потребовать от Вэнса извинений.

Сам Вэнс отверг обвинения, заявив, что не упоминал Великобританию и Францию и что эти страны «отважно сражались бок о бок с США». Однако в соцсетях он подтвердил, что ряд государств, обсуждающих отправку миротворцев, не имеют ни боевого опыта, ни нужной техники.

Скандал разгорелся на фоне решения администрации Трампа приостановить военную помощь Украине после напряженной встречи Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме 28 февраля. Украинский президент прервал визит, а соглашение по природным ресурсам так и не было подписано.

Лидер французской правой оппозиции Марин Ле Пен также осудила приостановку помощи, назвав ее «жестокой» по отношению к украинским военным.

Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, обвинил Трампа и Вэнса в преднамеренной провокации Зеленского. По его мнению, США целенаправленно обостряют ситуацию, а Европе теперь придется демонстрировать независимость.