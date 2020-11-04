В октябре 2020 года поток туристов в турецкую Анталью из Украины, Казахстана и Молдовы вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года, несмотря на пандемию. Благодаря программе «Безопасный туризм», Анталья зарекомендовала себя во всем мире как место безопасного отдыха.

Сертификат «Безопасный туризм», предполагающий соответствие 150 различным санитарно-гигиеническим требованиям, получили большинство гостиничных комплексов «туристической столицы» Турции, что повлияло на рост турпотока из-за рубежа.

Из-за пандемии туристический сезон в Анталье в нынешнем году начался позже обычного, однако, несмотря на это, зафиксирован рост турпотока из целого ряда стран. Только в октябре на отдых в Анталью прибыло 700 090 гостей.

Поток туристов из Украины составил 102 117 человек. В октябре прошлого года этот показатель составлял 72 474. Количество отдыхающих из Казахстана в прошлом месяце составило 7 130 человек, что выше показателя аналогичного периода 2019 года (6 668). Также значительно увеличился поток туристов из Молдовы – 5 880 против 3 574 в октябре прошлого года.

Глава Ассоциации профессиональных управляющих отелями Улькай Атмаджа рассказал агентству Anadolu, что на фоне пандемии сам факт турпотока в Анталью уже имеет большое значение.

«Важнее цифр тот факт, что в туристическую столицу Турции приезжают гости. Это прекрасно. Такой поток туристов на фоне глобальной борьбы с пандемией – огромный успех. Следует поаплодировать всем, кто вложил труд в это. Каждый турист возвращается в свою страну здоровым и отдохнувшим», – добавил он.