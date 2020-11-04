Обесценивание рубля на 32% с начала года влияет на инфляцию, считает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.

«Экономические законы не переписать, как бы этого ни хотелось Кремлю. Другое дело, что ряд дефляционных моментов в группе продовольственных и непродовольственных товаров сглаживает это влияние. Но 50% товаров на полках – это импорт, и он становится дороже, поэтому не заметить инфляцию невозможно», – подчеркнула эксперт в комментарии для «Новой газеты».

По ее мнению, экономике это не угрожает, и есть даже положительные моменты, которые заключаются в эффективной работе правительства с дефицитом бюджета. «У нас из-за роста финансирования ряда социальных направлений, призванных сгладить кризисные проявления пандемии, образовался большой дефицит бюджета. И проще всего этот дефицит в России перекрыть девальвацией рубля», – добавила она.

Бодрова напомнила, что предыдущие две волны девальвации «хорошо сработали», и в настоящее время мы наблюдаем третью волну, которая «тоже имеет свою положительную сторону». «Минфин отлично перекрывает дефицит бюджета потому, что у него большие валютные запасы. Но что касается влияния на всех и каждого, то в этом году мы стали на треть беднее», – указала она.

Среди причин падения рубля приводятся провал в стоимости нефти и массовый уход от рисков. Рубль, по мнению аналитика, является рисковым активом для большинства иностранных инвесторов. «Рубль фундаментально слаб. Это нужно принять как аксиому. Он слаб, потому что российская экономика фундаментально слаба, у нее нет точек опоры, кроме нефтяного, углеводородного экспорта и налоговых поступлений – больше денег не приходит ниоткуда, есть только расходы. На таком фоне национальная валюта не может быть сильной», – подытожила Бодрова.

Еще один аналитик – старший вице-президент «Райффайзенбанка» Денис Порывай считает, что ЦБ не будет поддерживать конкретный курс рубля. «Это бесполезно. Можно поддержать какое-то время и быстро израсходовать резервы. Они уже через это проходили. Чему реально они будут препятствовать, так это стабильному, предсказуемому ослаблению рубля, потому что в таком случае может появиться много спекулянтов и возникнет угроза финансовой стабильности», – рассказал он изданию.

По его словам, сейчас рубль вернулся в свои нормальные границы, в то время как в первом полугодии он был «избыточно крепким». «Если нефть будет дешеветь из-за ковида, рубль также будет понемногу скатываться вниз. И вероятная политика Байдена в отношении РФ как возможного президента США также создает риски», – отметил Порывай.

Степень ослабевания рубля будет зависеть от многих факторов, в том числе от цены на нефть и влияния коронавируса и ограничительных мер, поскольку именно из-за них нефть, как весной, может «обнулиться». «Но пока серьезные ограничения ввели только в ряде европейских стран, а этого не достаточно, чтобы так сильно обрушить нефть, поэтому пока говорить трудно», – подытожил Порывай.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что девальвация рубля не угрожает финансовой системе России и не приведет к существенному росту цен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что «амплитуда волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».