Лидирующий Джо Байден просит сторонников дождаться подсчета голосов

Кандидат на пост президента от демократов Джо Байден лидирует на выборах президента с минимальным отрывом от Трампа. Но говорить о своей победе пока не торопится. Он просит дождаться окончательного подсчета голосов. В этом году по почте голосуют по меньшей мере 80 миллионов американцев - почти вдвое больше, чем в 2016 году. Это может задержать объявление официальных результатов на несколько дней или недель, поскольку некоторые штаты будут учитывать бюллетени, поступающие после окончания выборов. #Байден #США #президентскиевыборы