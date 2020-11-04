ПОЛИТИКА
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Лидирующий Джо Байден просит сторонников дождаться подсчета голосов
Кандидат на пост президента от демократов Джо Байден лидирует на выборах президента с минимальным отрывом от Трампа. Но говорить о своей победе пока не торопится. Он просит дождаться окончательного подсчета голосов. В этом году по почте голосуют по меньшей мере 80 миллионов американцев - почти вдвое больше, чем в 2016 году. Это может задержать объявление официальных результатов на несколько дней или недель, поскольку некоторые штаты будут учитывать бюллетени, поступающие после окончания выборов. #Байден #США #президентскиевыборы
Лидирующий Джо Байден просит сторонников дождаться подсчета голосов / Others
4 ноября 2020 г.
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