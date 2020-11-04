Дональд Трамп заявил о фальсификации на выборах

Президент США Дональд Трамп выиграл выборы – по крайней мере, так он считает. По его словам, голосование прошло с многочисленными нарушениями.Поэтому он намерен обратиться в Верховный Суд и требовать приостановки обработки бюллетеней. Голосование в США завершилось утром 4 ноября с закрытием последних участков на Алеутских островах. #США #Трамп #выборы