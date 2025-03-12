Израильские силы убили восемь палестинцев в Газе и трех на оккупированном Западном берегу за последние 24 часа, сообщает палестинская сторона.

С момента вступления в силу перемирия 19 января в секторе Газа погибли уже 137 человек. Израиль утверждает, что якобы атакует тех, кто приближается к его военным позициям или входит в закрытые зоны. Однако на деле большинство убитых — мирные граждане, женщины и дети, которые просто шли по улице или сидели у себя дома.

На этом фоне ХАМАС заявил, что во вторник начался новый раунд переговоров о перемирии. Израиль требует освобождения половины оставшихся заложников в обмен на обязательство продолжить переговоры о долговременном прекращении огня. ХАМАС настаивает на обсуждении второго этапа соглашения — освобождении всех заложников и выводе израильских войск из Газы.

По данным израильских спецслужб, у ХАМАСа в плену 24 живых заложника и тела 35 погибших. В израильских тюрьмах содержится более 3 тыс. палестинских заложников.

На прошлой неделе Израиль решил усилить давление на ХАМАС, полностью заблокировав поставки электричества, продовольствия и медикаментов в Газу. ООН и другие гуманитарные организации осудили эти меры, заявляя, что они нарушают международное право.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что топливо для резервных генераторов в больницах и водоочистных станциях на исходе, цены на газ стремительно растут, а поставки муки и свежих продуктов почти полностью прекратились.

ЮНИСЕФ предупреждает: кризис с водой достиг критической точки — только 10% населения Газы имеют доступ к питьевой воде. В управлении ООН по правам человека заявили, что действия Израиля вновь ставят Газу на грань голода. В ведомстве осудили тактику Тель-Авива, который использует голод в качестве оружия.



