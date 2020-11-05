Подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в оккупированном Нагорном Карабахе, утром 5 ноября возобновили обстрел населенных пунктов Азербайджана, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.

По данным министерства, артиллерийскому обстрелу в четверг подвергаются селения Геранбойского, Агджебединского и Тертерского районов республики. Непосредственно на территории села Гиямеддинли Агджебединского района Азербайджана зафиксировано четыре взрыва.

Накануне была пресечена попытка диверсии ВС Армении против подразделений азербайджанской армии на зангеланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Согласно информации Минобороны Азербайджана, разведывательно-диверсионная группа противника, понесшая серьезные боевые потери, была вынуждена отступить.

По данным Генпрокуратуры, в период с 27 сентября по 5 ноября 2020 года жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов городов и сел страны, стал 91 мирный житель Азербайджана, 405 получили ранения. Обстрел велся также с территории Армении.

Кроме того, согласно данным UNICEF, более 130 тысяч человек покинули свои дома с начала нового витка боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября. Как отмечает организация, в результате вооруженных столкновений 76 школ и детских садов были повреждены, обстрелян один роддом. «Бесчисленное количество детей страдает от психологических последствий ежедневных ракетных обстрелов жилых районов», – указали представители UNICEF.

В ходе боев в ответ на провокации армянской стороны ВС Азербайджана освободили более 200 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангелан, Джебраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.