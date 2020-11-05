Писательница и общественный деятель Фаузия Байрамова обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой защитить мусульманок Татарстана от преследований.

В письмах, опубликованных на ее странице в Facebook, Байрамова описывает преследование мусульман в республике в последнее время, в частности, возбуждение уголовных дел в отношении пожилых женщин, которых обвиняют в том, что они якобы состоят в запрещенной организации.

В письме Эрдогану, которое было опубликовано в турецких СМИ и передано депутатам турецкого парламента, татарская активистка пишет, что положение мусульман в России значительно ухудшилось. Байрамова отмечает, что она обращается к президенту Турции, поскольку в РФ нет государственных лидеров, которые могли бы защитить интересы российских мусульман.

Обращаясь к президенту ТР Рустаму Минниханову, Байрамова задается вопросом – с каких пор в республике начались преследования женщин, исповедующих ислам? «Против жительниц Татарстана пожилого возраста возбуждено уголовное дело, якобы они состоят в запрещенной в России организации «Нурджулар». В мировой истории такого, наверное, не было: 60-80-летних пожилых женщин собираются судить как «экстремистов» за то, что они вместе читают Коран. И это происходит в Татарстане, которым Вы управляете, в городе Набережные Челны!», – с сожалением указывает активистка.

В качестве наглядного примера в письме также упоминаются обыски в домах у женщин, которые посещают занятия по чтению Корана, изъятие у них религиозных книг, а также ноутбуков и мобильных телефонов у их детей и внуков. «Их склоняли оговорить друг друга, отказаться от своих убеждений, раскаяться, давали им «вспомнить», что у них есть дети и внуки... Хотя многие из этих «подозреваемых в преступлении» женщин – учителя-пенсионеры, известные в городе люди, придерживающиеся традиционной религии, которую вы поддерживаете! И это происходит не в 1937-м, а в 2020 году в Республике Татарстан, в которой Вы являетесь президентом, Рустам-эфенди!», – пишет Байрамова, добавляя, что до этого правоохранительные органы «целый год прослушивали телефоны этих женщин, организовывали за ними слежку, отмечая квартиры, где они читали Коран как «подпольные медресе».

По ее словам, сообщество «Нурджулар» не запрещено ни в одной стране мира, а Европейский суд высоко оценил труды основателя этого сообщества – исламского ученого Саида Нурси, назвав его распространителем идей гуманизма. «В одном из своих выступлений президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его соотечественник Саид Нурси – великий ученый, распространитель просвещения в народе», – подчеркнула Байрамова, добавив, что уголовное обвинение пожилых мусульманских татарских женщин не примут ни Турция, ни исламские страны, ни демократические государства. «Поэтому мы требуем прекращения этого позорного уголовного дела», – сказано в заключение письма.