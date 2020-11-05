Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости провокаций на религиозной почве и оскорбления чувств верующих под прикрытием свободы слова. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями религиозных объединений по случаю Дня народного единства, отмечаемого в России 4 ноября.

«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями», – отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный диалог имеет основополагающее значение. «Эта сфера нуждается в постоянном внимании органов власти, гражданского общества, средств массовой информации. Работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой. И мы стараемся действовать именно так – максимально деликатно и конструктивно», – указал Путин.

В ходе мероприятия президент России также процитировал четыре священных текста о любви к ближнему из Библии, Корана, Торы и Ганджура, которые лежали на его столе. Глава государства отметил, что в каждой из книг заложена любовь к ближнему, вне зависимости от расы и национальности.