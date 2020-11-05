Многие коллеги Ирины рассматривают это самоубийство как символ мужественного противостояния давлению системы на независимые СМИ, но в то же время признают, что именно борьба с силовой машиной и отсутствие человечности довели Ирину до отчаянного поступка.Кто такая Ирина Славина?Ирина Славина была главным редактором нижегородского сетевого издания «Коза.Пресс». Карьеру журналистки бывшая школьная учительница начала с работы в региональном издании «Нижегородская правда», принадлежавшем правительству области. Свои публикации она подписывала псевдонимом «Славина» из любви к отцу – моряку дальнего плавания Вячеславу (Славе) Колебанову. По признаниям друзей, Ирина была бескомпромиссным человеком, она резко критиковала работу государственных деятелей, что шло вразрез с политикой издания. По этой причине руководство газеты отказывалось публиковать многие ее материалы, и в конце концов, через 8 лет работы, еепопросилиуволиться. В 2015 году Славина открыла собственное издание, которое существовало на донаты подписчиков. «Коза» писала о том, о чем не решались писать другие: о коррупции, нарушениях прав и других острых проблемах без цензуры. Изначально издание задумывалось как проект сообщества независимых журналистов, но «тянула» его Славина сама. В мае 2019 года впубликации, посвященной 5-летию издания, Славина писала, что эти пять лет были для нее очень трудными, но в последнее время доходы издания увеличились, и на «Козу» 60 человек ежемесячно жертвуют 24 583 рубля. Она понимала, что тянуть полноценную редакцию на эти деньги невозможно, но гордилась тем, что издание содержат не депутат или губернатор из городского бюджета, а читатели.

«Тащить свое СМИ приходилось, подрабатывая в других редакциях. Ни разу в жизни я не взяла ни копейки, чтобы опубликовать в «Козе» какую-то новость или статью, хотя заплатить предлагали не раз. Ни один рекламодатель не смог пропихнуть в «Козу» публикацию без пометки «на правах рекламы». Да, приходится отказываться от денег, если это противоречит моим принципам и закону. У меня есть убеждения, понимаете? Что бы ни лгали обо мне», – писалаСлавина в своей колонке на «Коза.Пресс».

Каждый ударил понемножку«Козе» доверяли – она стала символом свободной журналистики в регионе, – пишут знакомые и друзья журналистки. И чем популярнее становилось издание, тем больше судебных исков оно получало. Большинство из них было от госорганизаций о защите чести, достоинства и деловой репутации. Только за последние два года Славинуштрафовалитрижды – за новость, пост в Facebook и акцию памяти Бориса Немцова. Адвокат Славиной Евгений Губин вфильмероссийского журналиста Алексея Пивоварова «За что погибла Ирина Славина?» рассказывает, что сначала дела против журналистки были единичными. Но с прошлого года приобрели постоянный характер. «В 2019 году у нас не согласовали марш памяти Бориса Немцова. Люди собрались на Большой Покровской. Ирина никого не приглашала туда, она просто там присутствовала. Она просто взяла портрет Немцова и пошла с ним по Покровке. Люди сами выстроились за ней. Позже это трактовали как несанкционированное публичное мероприятие». В 2017 году Славина написала пост в Facebook о трагедии Ту-154 в Сочи, когда в конце декабря 2016-го погибли более 90 человек — летевшие в Сирию артисты и доктор Лиза. «Страшная трагедия. Ужасная потеря. Но мысли крутятся вокруг слова «возмездие». Не дали поплясать на костях», – написала о катастрофе журналистка. А в комментарии добавила: «Я не оттаптываюсь на костях, я скорблю. Но я не могу забыть трупы детей Сирии, куда летели потанцевать российские артисты», – писала журналистка. После этого неизвестные порезали колеса ее машины и приклеили на капот листовки, на которых утверждается, что Славина «одобряет действия террористов». «В вашем подъезде проживает СКОТИНА Ирина Мурахтаева («Славина»). <…> Сегодня она одобряет действия террористов! ЧТО ЖДАТЬ ОТ НЕЕ ЗАВТРА?!» Такими же листовками,писалаСлавина, было «усеяно все в округе». Колеса Славиной прокололи дважды. Сама она связывала это и с освещением процесса в отношении 70-летнего Тагира Хасанова, который был признан виновным в пособничестве террористам, а позже умер в тюрьме. Накануне смерти 1 октября 2020 года у Славиной и еще нескольких активистовпрошел обыск по делу о нежелательной организации на предмет выявления материалов «Открытой России». Славина так писала об этом у себя на странице в Facebook:

«Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства». При этом бывший руководитель центра «Э» Нижегородской области Алексей Трифонов в фильма Пивоварова уверяет, что «не было такого, чтобы инициативно ее долбили». По его словам, силовики просто работали по заявлениям граждан. По многим делам против Славиной как заявитель проходил некий Илья Савинов. По мнению адвоката Славиной, это был обычный провокатор и доносчик. Но Трифонов назвал действия Савинова «гражданской позицией».

Никто не проявил человечностиИз отзывов близких, коллег и знакомых Ирины Славиной следует, что до самосожжения нижегородскую журналистку довело давление со стороны силовой машины и отсутствие человечности. О самосожжении журналистка задумывалась и раньше,рассказываетдруг Славиной Александр Гущин. В октябре 2019 года она писала ему, что если погибать, то погибать ярко. По словам Гущина, она раздумывала о своей смерти как об акте, который может повлиять на ситуацию в России. «Она думала не о частностях, она мыслила в российском масштабе. Понимаете масштаб мышления?», – рассказывает он. Гущин вспоминает, что этот разговор о самоубийстве был долгим. В конце Ирина сказала: «Саш, да. Мы еще поборемся». Журналист Александр Пичугин полагает, что самосожжение Славиной – это «спланированное и хорошо подготовленное политическое заявление». Но в то же время уверен, что эффект от ее поступка гораздо ниже того, что предполагала сама Ирина. «Никаких сдвигов не произошло. Кроме того, появилось большое число посмертных хейтеров, которые считают, что она просто сумасшедшая. Она всколыхнула по большому счету тех, кто и до этого все прекрасно понимал», – говорит он. «Ирина Славина могла быть сложной, бескомпромиссной, вообще не от мира сего могла быть, но она была честной, открытой и прямой женщиной. И когда вся местная силовая машина борется с женщиной так, как будто перед ними Михаил Ходорковский или Алексей Навальный лично, то, конечно, шансы, что эта женщина не выдержит, повышаются с каждым днем. И то, что за эти годы никто внутри силовой машины не проявил человечности – это и есть самая мрачная сторона в этой истории», – говорит в заключении фильма Пивоваров.