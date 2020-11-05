Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян обвинил президента РФ Владимира Путина в предательстве Армении, пишет издание It's My City.

Как отмечает ресурс, Андреасян недоволен «равнодушием» России к ситуации в Нагорном Карабахе, несмотря на историческую преданность армян Москве.

«Я приехал в Россию при Путине, я учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине. Я всегда поддерживал своего президента и верил в его справедливость, благородство и объективность, даже когда вокруг были люди и факты, опровергающие это. Но сегодня я хотел бы сказать, что своим равнодушием к происходящему в Арцахе вы меня предаете, Владимир Владимирович!» – написал Андреасян в своем Instagram.

Андреасян считает, что аналогичным образом Путин поступает по отношению к 600 тысячам армян, которые погибли во время Великой Отечественной войны, в том числе к маршалам из Армении и Карабаха. Андреасян также упомянул о композиторах, политиках, спортсменах и артистах, которые «отдавали и отдают жизни ради России».

По словам режиссера, на поддержку российского президента в урегулировании карабахского конфликта рассчитывают 3 миллиона российских армян, и они надеются, что он не «использует Армению как разменную монету, как сделал Владимир Ильич».

«Я надеюсь, что власть имущие поймут, что те устои, традиции и обычаи, которыми наделены наши народы, были намного важнее денег и нефти. Простите, что мы в вас верили», — заключил Андреасян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Владимира Путина начать консультации относительно помощи, которую Россия может оказать Армении. В своем письме Пашинян сослался на договор о союзнических отношениях между РФ и Арменией от 1997 года. В МИД России на заявление армянского премьера ответили, что готовы будут оказать помощь Армении, если боевые действия начнут разворачиваться на ее территории.

В этом контексте примечательно, что почти весь объем вооружения (94%), поставленного в Армению за последние десять лет, приходится на долю России, являющейся, к тому же, сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), «беспристрастный посредник» по Нагорному Карабаху остается основным поставщиком оружия в Армению, пребывающую в глубоком экономическом кризисе. Причем большая часть вооружения передана армянским ВС на безвозмездной основе или на условиях льготного кредитования.

В числе поставленного Россией Армении вооружения – ЗРК С-300, системы ПВО «Тор», ОТРК «Искандер» и истребители Су-30. В 2010-2019 годах власти страны выплатили за российское вооружение 5 миллиардов долларов. При этом Москва время от времени выделяла Еревану новые кредиты с тем, чтобы союзник по ОДКБ смог рассчитаться по долгам. Последним был кредит в 200 миллионов долларов на покупку вооружения в рамках соглашения, ратифицированного сторонами в 2015 году. Поставки по данному контракту были осуществлены в 2018 году.

Россия неоднократно подвергалась критике за безвозмездные поставки оружия стране-агрессору Армении на фоне участия в переговорном процессе в статусе страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.