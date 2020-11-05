ПОЛИТИКА
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Массовые аресты участников протестов в США
В Нью-Йорке, Портленде и других городах США вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы с требованиями честного подсчета голосов на президентских выборах. Демонстрации вылились в столкновения с правоохранителями. Задержаны несколько десятков человек. Сообщается о введении в Портленд Национальной гвардии США для наведения порядка на улицах. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса. После обработки данных по 43 из 50 штатов Джо Байден опережает Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. #США #выборы #протесты
Массовые аресты участников протестов в США / Others
5 ноября 2020 г.
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