Массовые аресты участников протестов в США

В Нью-Йорке, Портленде и других городах США вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы с требованиями честного подсчета голосов на президентских выборах. Демонстрации вылились в столкновения с правоохранителями. Задержаны несколько десятков человек. Сообщается о введении в Портленд Национальной гвардии США для наведения порядка на улицах. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса. После обработки данных по 43 из 50 штатов Джо Байден опережает Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. #США #выборы #протесты