Аналитики международной банковской сети HSBC прогнозируют усиление позиций Стамбула на глобальной экономической арене, о чем говорится в очередном отчете банка о роли мегаполисов в развитии мировой экономики.

Согласно докладу, крупные мегаполисы играют стратегически важную роль в развитии человечества, так как именно в них концентрируются основные центры привлечения инвестиций и именно здесь проводятся основные финансовые операции, принимаются решения по торговой, промышленной и иным сферам.

Аналитики HSBC считают, что крупные мегаполисы должны делать акцент на инновациях и развитии человеческого капитала, что позволит продвинуть экономические позиции в период после кризиса пандемии. Особое внимание в отчете уделяется Стамбулу, Дубаю, Абу-Даби, Каиру и Эр-Рияду.

По мнению экспертов HSBC , пандемия коронавируса стала хорошей возможностью для пересмотра приоритетов, открыла путь для нестандартного мышления. Пандемия заставила обратить внимание на вопросы климатических изменений, обозначила значимость устойчивости экономики и инфраструктурного развития.

Авторы доклада полагают, что крупные мегаполисы и в будущем будут играть роль глобальных экономических центров и станут движущей силой прогресса. Кроме того, как отмечается в отчете, Стамбул, благодаря сильной экономике, масштабным инвестициям в инфраструктурные проекты, современному стратегическому видению, в ближайшем будущем сможет усилить свою роль в мировой экономике.

Турецкий город, где расположены головные центры крупнейших мировых компаний, входит в число 35 основных мегаполисов планеты, отмечают в HSBC. По данным аналитиков, экономика города с середины 90-х находится в числе наиболее быстро развивающихся в странах ОЭСР.