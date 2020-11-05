В российском поселке Карачиха Ярославской области к деревянному дому многодетного отца без разрешения пристроили огромный офисный центр, пишет Znak.Com со ссылкой на портал 76.RU.

Владельцы объекта, с которым также связан районный депутат, угрожают выгнать семью на улицу, несмотря на то, что суд встал на ее сторону.

В доме прописаны Денис Рощин и трое его детей. Изначально здание строилось на две семьи, между которыми был заключен договор: если половина дома освобождается, то соседи Рощина его об этом предупреждают, и он выкупает часть. Но однажды мужчина вернулся из командировки и увидел, что на участке вырыт огромный котлован, а дом без какого-либо согласования распилен. «Строители всю крышу мне изломали, фундамент треснул, дом начал садиться, стены, потолок – все в трещинах», – пожаловался он.

По документам на участке разрешена только жилая застройка, и непонятно, на каком основании на территории начали возводить большой каменный офис площадью 400 квадратных метров от компании «Экогород». Учредителем этой компании, как пишет Znak.Сom, является депутат Ярославского муниципального района от «Единой России» Ольга Победоносцева.

Несмотря на то, что районный, апелляционный и кассационный суды встали на сторону семьи, мужчине продолжают поступать угрозы. Как утверждает Денис, дом угрожали поджечь, а потом попытались давить через детей, обещая выделить однокомнатную квартиру.

«Я никто в этом здании, а на то, что говорит Денис Рощин, мне вообще наплевать», — заявила депутат изданию. По ее словам, она не имеет никакого отношения к данной истории и никого не выселяет. При этом ситуация с жильем многодетной семьи пока не разрешена.