В Ростове-на-Дону крупнейший поставщик кислорода для больниц связан с местными главврачами, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на «Важные истории».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») после того, как в коронавирусном госпитале, действующем на базе городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, за сутки умерли более десятки пациентов из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Как пишет издание, компания «Оксиген», которая поставляет медицинский кислород в больницы города, с 2010 года получила госконтракты на общую сумму 300 миллионов рублей. Половину этих средств направили в больницу, где впоследствии и умерли пациенты, зараженные коронавирусом.

«Важные истории» выяснили, что «Оксиген» с конца 1990-х зарегистрирована по адресу Городской больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП), главврачом которой в то время был Петр Филимонов. Он владел долей в фирме через другую ростовскую компанию, которой с 2009 года принадлежало свыше 41% «Оксигена». Также фирмой владели заместители Филимонова из БСМП, а с 2000 года – жена нового главврача учреждения Бориса Литвинова.

Главврач Ростовского областного перинатального центра, как сообщают авторы расследования, в прошлом году был уволен из-за того, что отказался от многомиллионных контрактов с «Оксигеном», а в 2012 году построил свою кислородную станцию на базе медучреждения. Местные власти заявили, что станция «незаконно производит лекарственный препарат» и возбудили уголовное дело, которое позже было приостановлено.

В настоящее время «Оксиген» принадлежит Жанне Гомелаури, бывшему деловому партнеру заместителей Филимонова и супруги Литвинова. При этом БСМП руководит депутат ростовской городской думы от «Единой России». В БСМП при Филимонове работала Татьяна Быковская, которая впоследствии стала министром здравоохранения всего региона, однако после скандала с гибелью пациентов от нехватки кислорода она покинула должность.