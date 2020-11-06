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Лидирующий Джо Байден просит сторонников дождаться результатов выборов
Кандидат на пост президента от демократов Джо Байден лидирует на выборах президента США. Он убежден в своей победе, однако просит своих сторонников дождаться официальных результатов президентской гонки. В этом году по почте голосуют по меньшей мере 80 миллионов американцев - почти вдвое больше, чем в 2016 году. Это может задержать объявление официальных результатов на несколько дней или недель, поскольку некоторые штаты будут учитывать бюллетени, поступающие после окончания выборов. #США #Байден #выборы
Лидирующий Джо Байден просит сторонников дождаться результатов выборов / Others
6 ноября 2020 г.
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