Лидирующий Джо Байден просит сторонников дождаться результатов выборов

Кандидат на пост президента от демократов Джо Байден лидирует на выборах президента США. Он убежден в своей победе, однако просит своих сторонников дождаться официальных результатов президентской гонки. В этом году по почте голосуют по меньшей мере 80 миллионов американцев - почти вдвое больше, чем в 2016 году. Это может задержать объявление официальных результатов на несколько дней или недель, поскольку некоторые штаты будут учитывать бюллетени, поступающие после окончания выборов. #США #Байден #выборы