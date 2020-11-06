В провинции Тархуна на западе Ливии обнаружено пять массовых захоронений с останками жертв сторонников Халифы Хафтара, сообщил агентству Anadolu представитель Управления по поиску и идентификации жертв при Правительстве национального согласия Ливии Абдулазиз эль-Джафери.

По его словам, на месте работают судмедэксперты, извлечены останки первых жертв. Точное их количество пока не установлено. К настоящему времени, по данным властей Ливии, в районах, зачищенных от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, обнаружено не менее 23 массовых захоронений с останками 86 человек.

В рамках операции «Буря мира», начавшейся 25 марта, ливийская армия установила контроль над всей территорией провинции Триполи, а к 5 июня заняла административный центр провинции Тархуна.

Ранее правительство Ливии обратилось в Комиссию по правам человека ООН с требованием привлечь Хафтара к ответственности за геноцид в Тархуне.

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в своих докладах назвала ситуацию в Тархуне «ужасающей». МООНПЛ выразила озабоченность ситуацией и потребовала начать немедленное расследование о внесудебных казнях.

Международный уголовный суд анонсировал начало расследования в связи с массовыми захоронениями в Тархуне в ближайшем будущем. Прокурор МУС Фату Бенсуда 22 июля 2020 года заявила, что есть неопровержимые доказательства того, что в них найдены тела женщин и детей.