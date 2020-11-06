С президентом России на «ты»

В середине октября российское информационное агентство ТАСС выпустило интервью с главой Счетной палаты России Алексеем Кудриным. Чиновник рассказал журналистам, что экономическая политика в России перестала «соответствовать вызовам» еще в 2010-м, в результате чего темпы роста ВВП замедлились до невиданных в истории страны показателей. По словам Кудрина, такого не было даже в период застоя в СССР. Чиновник скептически отнесся и к планам правительства по дальнейшему урегулированию экономический ситуации. По его словам, власти считают, что 2021 году экономика вырастет на более чем 3%.

Однако, по словам Кудрина, в прогноз правительства «не заложена вторая волна COVID-19, которая, увы, началась. Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями, и в первом квартале 2021 года экономике России придется столкнуться с определенными трудностями. ВВП может снизиться сильнее», – заявил глава Счетной палаты России.

Алексей Кудрин не в первый раз открыто делает заявления о проблемах российской экономики. И его откровенные и порой резкие высказывания воспринимаются уже привычно. Потому больше всего в его интервью политологов и журналистов заинтересовали другие темы. Во-первых, Кудрин впервые за много лет работы в госорганах неожиданно рассказал о том, что в 2000-х годах на него готовили покушение из-за отказа в льготах частной компании. В это время Кудрин работал в правительстве и занимал должность вице-премьера. Чиновник пояснил, что по поручению президента Владимира Путина его охраняли сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО – прим. TRT на русском) «до той поры, пока риски не миновали».

Во-вторых, Кудрин рассказал о близких отношениях с президентом России. Журналист ТАСС спросил у чиновника, общаются ли они с Путиным на «ты». «Иногда. Если не по работе и во время обсуждения каких-то житейских ситуаций», – ответил Кудрин.

Также чиновник рассказал, что они вместе с президентом проработали много лет, начиная с правительства Санкт-Петербурга. «Я искренне хотел, чтобы Путин нашел работу в кремлевской администрации, тем не менее, должность заместителя управделами президента предложил ему не я, а наши общие друзья. Потом уже он сменил меня на посту начальника контрольного управления администрации президента, а я ушел в министерство финансов. Такая вот связка наших судеб», – сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров считает, что это интервью можно воспринимать как начало выхода Алексея Кудрина в публичную политику в качестве преемника Путина. По мнению эксперта, глава Счетной палаты давно не выступал в СМИ и не является публичным человеком. А беседа с ТАСС, по мнению Федорова, похожа на интервью, которое дает крупный чиновник, начинающий политическую карьеру.

«Фигура Алексея Кудрина может объединить электорат системных и несистемных либералов, а также является приемлемой для Запада. А главное, Кудрин может гарантировать Владимиру Путину спокойный уход на пенсию – без потери активов и уголовных дел», – пишетиздание «Свободная пресса» со ссылкой на политолога Георгия Федорова.

Алексей Кудрин ушел с постов вице-премьера и министра финансов в 2011 году. Этому предшествовал публичный конфликт с Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом страны. Сам Кудрин говорил, что решил уйти в отставку еще за полгода до этих собыйтий, но Путин попросил его остаться.

В 2018 году издание Financial Times писало, что Путин хочет назначить Кудрина на высокий экономический пост, который может быть воспринят на Западе как сигнал о том, что президент готов идти на компромисс. По данным источников журналистов, задачей Кудрина должно было стать улучшение отношений с США и Евросоюзом.

«Это будет мощный сигнал, потому что Кудрин – единственный в высших эшелонах власти, с кем будут говорить на Западе и кому там определенно доверяют», – цитировалоиздание Financial Times экономиста Евгения Гонтмахера.

Но представителем президента по вопросам международного экономического сотрудничества в 2018 году Кудрин не стал. Вместо этого его назначили главой Счетной палаты России. Во всяком случае, Алексей Кудрин уже много лет идеолог финансово-экономической политики России. Он создал стабилизационный фонд, который спасает страну от финансового коллапса. Он же составил Путину экономическую реформу на очередной президентский срок – включая некоторые структурные изменения, повышение пенсионного возраста, реорганизацию правительства. В статье немецкой газеты Die Welt говорится, что отношения Путина и Кудрина «уникальны». По мнению журналистов издания, Кудрин «как никто другой критикует развитие России, и тем не менее пользуется поддержкой Владимира Путина». Авторы статьи называет Кудрина «товарищем и последним настоящим соперником Путина».

«Фрик со своими гаджетами»

Дмитрий Медведев уже был президентом России в период с 2008 по 2012 годы. Затем произошла ротация – Путин снова стал главой государства, а Медведев впервые возглавил правительство. В начале этого года президент внезапно освободил Медведева с должности премьера, и назначил своим заместителем в Совете безопасности страны.

Российские и зарубежные политики и эксперты называли Медведева нерешительным и слабым политиком. Чиновники правительства и администрации президента говорили, что Медведев не справился с выполнением указов Путина 2012 и 2018 гг. За время работы премьера в стране не провели серьезных реформ, сказал «Ведомостям» главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. В России замедлился рост экономики, начался отток капитала, рухнули иностранные инвестиции, увеличился спад ВВП.

По мнению политолога Татьяны Становой, политическая элита испытывает к Медведеву минимум уважения. «Он выглядел в некоторой степени фриком – со своими гаджетами, странными заявлениями и оторванностью от реальности. По моим ощущениям, он просто не делал усилий и не был мотивирован в достаточной степени», – сказала политолог в интервью «Новой Газете».

Но Медведева и сейчас называют вероятным преемником Путина. Так, летом этого года об этом заявил журналист Алексей Венедиктов.

О том, что Медведев может снова стать президентом, говорит и российский политолог Андрей Колесников. По его мнению, при таком сценарии бывший премьер станет «канализацией недовольства экономической ситуацией в стране». «Ведь кто у нас в ответе за все плохое? Президент и председатель правительства. А национальный лидер, будучи главой Госсовета, будет в ответе за все хорошее», – сказал политолог Андрей Колесников в комментарии «Ведомостям».

Шойгу в президенты?

Вместе с Кудриным и Медведевым в списке возможных преемников Путина часто называют министра обороны Сергея Шойгу. Так, еще до изменения президентских сроков Владимира Путина об этом писалашвейцарская газета Der Tages-Anzeiger.

Журналисты издания назвали Шойгу преемником Путина после того, как в октябре 2019 года российский президент провел свой 67-й день рождения вместе с Шойгу. Политики ходили в походы, собирали грибы, сидели у костра. Швейцарская газета считает, что за этим общением скрывался более глубокий смысл.

В пользу этой версии, по мнению журналистов, говорит и развернутое интервью «немногословного министра». В нем якобы он показал себя простым и рассудительным человеком, который выступает против войны, но усиливает армию, чтобы эту войну предотвратить.

Возможным преемником Путина называло Шойгу и издание Politico. Авторы статьи пишут, что глава Минобороны завоевал любовь всей страны, будучи министром по чрезвычайным ситуациям с 1994 по 2012 годы. В должности министра обороны Шойгу с 2012 года. При нем была проведена реорганизация и модернизация российской армии. По данным опроса ВЦИОМ, россияне считают Шойгу величайшим военачальником в стране после маршала Жукова.

Почему Собянин поругался с Путиным

В начале этого года еще одним возможным преемником Путина издание Politico назвало мэра Москвы Сергея Собянина. Он занимал посты губернатора Тюменской области, руководителя администрации президента России и вице-премьера. В 2010 году Собянин стал столичным градоначальником. Чиновник долгое время держится на первом месте в рейтингах«Медиалогии» – самый цитируемый губернатор-блогер России и самый упоминаемый в соцмедиа глава региона. Также Мэр Москвы много месяцев лидирует в рейтинге влияния глав субъектов России, который публикует агентство политических и экономических коммуникаций.

Летом этого года издание «Медуза» со ссылкой на свои источники в администрации президента написало, что отношения между Путиным и Собяниным серьезно испортились. По данным собеседников издания, это связано с разной позицией президента и мэра в вопросах снятия карантина и открытия экономики в Москве. Еще один источник «Медузы» заявил, что Кремль насторожило лидерство Собянина в коронавирусной повестке и внимание, с которым к его действиям относились другие губернаторы. «Это стало выглядеть как полноценная заявка на преемничество. В конкурирующих башнях быстро воспользовались ситуацией – президент тоже не любит рвения в гонке преемников», –

рассказал

кремлевский чиновник «Медузе». Несмотря на это, во время совещания в начале сентября президент высоко оценил работу столичного градоначальника в борьбе с коронавирусом. Политолог Роман Ларионов считает, что глава государства поддерживает Собянина для того, чтобы избежать внутриэлитной борьбы. Между тем, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в комментарии URA.RU сказал, что «крайне маловероятно, что Собянин дорастет до президента. Но Путин в своем стиле будет сохранять интригу – это очевидно».

Владимир Путин уже заявил, что не исключает возможности баллотироваться на новый срок в 2024 году. Но несмотря на это, разговоры о транзите власти в стране все равно не стихли. Политолог Павел Салин уверен, что политическая элита России отнеслась к итогам плебисцита со скепсисом. «Элита по-прежнему считает, что транзит власти произойдет даже не в 2023-2034 годах, а гораздо раньше», – сказал Салин в интервью «Свободной прессе».