Армения, на стороне которой в боевых столкновениях в Нагорном Карабахе принимают участие иностранные наемники, члены террористических организаций РПК, а также боевики из некоторых ультраправых организаций Европы, начала привлекать к участию в военных действиях в зоне конфликта вооруженных ополченцев, принимавших участие в аннексии Крыма. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным издания, генеральной прокуратурой Азербайджана было проведено расследование на основании материалов в связи с уголовными деяниями, совершенными лидером группировки «Союз добровольцев Крыма» Арменом Мартояном (также известным как Самвел) и другими лицами против Азербайджанской Республики.

В ходе расследования было установлено, что Мартоян и члены данной группировки, обсудив в октябре 2020 года свое участие в военных операциях с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, а также с проармянским руководством Нагорного Карабаха, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана. Они проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников, участвующих в антитеррористических операциях вооруженных сил Азербайджана.

Авторы расследования также выяснили, что члены упомянутого преступного сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджана. Используя боеприпасы и военную технику, они совершали многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 («Ведение агрессивной войны»), 120.2.1 («Умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики») и другим статьям Уголовного Кодекса АР. Проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры Азербайджана. Также готовится запрос соответствующим государственным органам Российской Федерации о правовой помощи.

Ранее армянский военнослужащий, попавший в плен в ходе операции ВС Азербайджана по освобождению оккупированных территорий страны, признал, что террористы РПК воевали в рядах армянских вооруженных подразделений в Нагорном Карабахе. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также заявлял, что боевики РПК воюют на стороне Армении.

Кроме того, лидер действующей во Франции ультраправой организации «Zouaves Paris» (ZVP) Марк де Каккере-Вальменье объявил, что отправился в регион Нагорного Карабаха, чтобы сражаться в рядах армянских сил.

Помимо этого, правоохранительными органами Азербайджана было установлено, что террористическая группировка «VoMa», в которую входят иностранные граждане армянского происхождения, также участвовала в боевых действиях против Азербайджана в Нагорном Карабахе.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 200 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангелан, Джебраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.