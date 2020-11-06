В Государственную Думу России внесли проект о предоставлении неприкосновенности бывшим главам государства вне зависимости от периода их президентства.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в соответствии с новым законом экс-лидера страны нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

«Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий», – отметил Клишас.

Лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации, и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении. После этого обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Если Совфед не примет такое решение в течение трех месяцев после выдвижения обвинения, то обвинение будет считаться отклоненным.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес Поправки в законы о внешней разведке и ФСБ в Госдуму 22 сентября в пакете с другими проектами, согласно которым сотрудники спецслужб в России смогут иметь двойное гражданство.Закон уже принят Госдумой и передан в Совет Федерации.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект устанавливает запрет иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ для военнослужащих, федеральных гражданских служащих и работников ФСБ, а также для сотрудников органов внешней разведки, но только «если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».