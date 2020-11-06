На три управляющие компании (УК) в России – «Альфа-капитал», «Сбербанк управление активами» и «ВТБ капитал управление активами» – пришлось 65% прироста стоимости чистых активов и 73% увеличения клиентской базы по итогам первого полугодия, в то время как у 35% УК зафиксировано снижение этих показателей, передают «Ведомости».

Согласно обзору Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), в будущем концентрация на рынке будет расти.

В ассоциации отметили, за первые шесть месяцев года суммарные активы УК снизились на 4,8% и составили 98,5 миллиарда рублей. В целом у 55,7% компаний активы увеличились, у 44,3% – уменьшились. При этом максимальный размер активов одной УК составил 15,6 миллиарда рублей (15,9% от суммарной величины активов), а медианное значение по всем компаниям сократилось на 7,8% до 93,2 миллиона рублей.

Наибольшую часть активов под управлением, как указали в НАУФОР, по-прежнему составляют пенсионные резервы и пенсионные накопления НПФ (41,2% от суммарного объема). Второй по величине актив – закрытые и интервальные паевые фонды для квалифицированных инвесторов (32,4% от общей суммы), третий – доверительное управление (10,1%).

Глава НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что сейчас в первую очередь выигрывают те УК, которые инвестировали в новые технологии и удаленные каналы продаж, а следовательно, «раньше других заметили изменения на финансовом рынке и имеют ресурсы для перестройки своей деятельности». По его мнению, свою роль сыграла готовность предлагать инструменты коллективных инвестиций среди других финансовых продуктов внутри финансовых групп. «Можно предположить, что концентрация уменьшаться не будет, хотя, возможно, к лидерам присоединятся некоторые из тех компаний, которые среагировали несколько позже», – заключил эксперт.