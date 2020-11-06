Российский спортсмен смог сдвинуть и протащить 36-тонный Boeing на 25 метров

Это новый рекорд России. 46-летний спортсмен из Уфы при помощи троса сдвинул самолет на 25 метров за 44,58 секунды. Эльбрус Нигматуллин – четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России», а также мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу. Подготовка к рекорду длилась два месяца, но это не помогло избежать травм: спортсмен повредил позвоночник, стопу и плечо. #рекорд #Россия #Нигматуллин