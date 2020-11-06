ПОЛИТИКА
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В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку
Пострадали трое человек, в том числе ребенок. На кадрах с камер наблюдений видно, как машина стояла в пробке, а затем внезапно выехала на тротуар, протаранив остановку. За автомобилем Nissan числится несколько штрафов - за превышение скорости и пересечение сплошной. Сообщается, что причиной ДТП могла стать невнимательность водителя: предположительно, находившаяся за рулем женщина перепутала педали газа и тормоза. #Москва #ДТП #остановка
В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку / Others
6 ноября 2020 г.
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