ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Новые обыски в офисе Навального и новое уголовное дело
В Москве прошли обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является оппозиционный политик Алексей Навальный. Следственные действия проводились в связи с новым уголовным делом, которое 5 ноября возбудили против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Оно касается неисполнения решения суда о выплате 29 млн в пользу бизнесмена Евгения Пригожина. Обыски прошли и в студии «Навальный Live». Следователи пытались изъять технику, которая позволяет вести из студии прямые эфиры.
Новые обыски в офисе Навального и новое уголовное дело / Others
6 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us