Новые обыски в офисе Навального и новое уголовное дело

В Москве прошли обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является оппозиционный политик Алексей Навальный. Следственные действия проводились в связи с новым уголовным делом, которое 5 ноября возбудили против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Оно касается неисполнения решения суда о выплате 29 млн в пользу бизнесмена Евгения Пригожина. Обыски прошли и в студии «Навальный Live». Следователи пытались изъять технику, которая позволяет вести из студии прямые эфиры.