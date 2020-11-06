Дональд Трамп призывает Верховный суд решить исход голосования

Трамп заявил, что одержал верх в таких ключевых штатах, как Флорида, Айова, Индиана и Огайо. Доказывать свою победу он намерен в Верховном суде США. По его словам, сейчас ведется сбор доказательств нарушений во время подсчета голосов. Накануне Трамп несколько раз призывал прекратить подсчет голосов, а бюллетени, полученные по почте, считать недействительными. #Трамп #выборы #суд