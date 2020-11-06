ПОЛИТИКА
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В Великобритании протестуют против режима карантина
Маски Гая Фокса и снесенные заборы. В крупных городах Британии идут протесты, вызванные введением национального карантина. Полиция ответила на демонстрации арестами.Только в Лондоне арестованы более 100 человек. С 5 ноября до 2 декабря в Англии закрываются рестораны, пабы и большинство магазинов. Встречи в помещениях запрещены. #Британия #COVID #протесты
В Великобритании протестуют против режима карантина / Others
6 ноября 2020 г.
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