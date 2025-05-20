Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Венгрии, заявил, что именно Азербайджан выступил инициатором мирного процесса после Второй Карабахской войны. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

«Мы были и инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны, и автором текста мирного договора, и именно этот текст сегодня принят Арменией. Конечно, с определенными поправками. Но в принципе предложенное нами решение сегодня уже принято Арменией», — отметил азербайджанский лидер.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Венгрия активно взаимодействуют в энергетической сфере. По его словам, венгерские компании участвуют в проектах по разработке ключевых нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз.

«В начале следующего года будет подписан очередной контракт», — добавил он.

Президент также сообщил, что с 2023 года Азербайджан начал экспортировать природный газ в Венгрию. По его словам, Баку готов обеспечить Будапешт объемами, соответствующими потребностям страны.

Ильхам Алиев отдельно отметил роль Венгрии в европейской политике.

«Венгрия — одна из немногих стран, проводящих независимую политику. Особенно сложно это делать в рамках Европейского союза, где действует общая внешняя политика. Однако мой друг Виктор Орбан всегда ставил национальные интересы Венгрии на первое место. Мы это приветствуем», — заявил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ подчеркнул, что Азербайджан неоднократно поддерживал Венгрию в разных сферах — от дипломатии до энергетики. Он также напомнил, что в этом году Саммит Организации тюркских государств впервые проходит в Венгрии.

«Мы не полноправный член этой организации, мы — страна-наблюдатель. Однако сегодня мы принимаем этот саммит на своей земле», — сказал Орбан.