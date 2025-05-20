ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Алиев: Азербайджан — инициатор мира с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в Будапеште, что Баку был инициатором мирных переговоров с Арменией и автором проекта мирного соглашения
Алиев: Азербайджан — инициатор мира с Арменией
Ильхам Алиев и Виктор Орбан / пресс-служба президента Азербайджана
17 часов назад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Венгрии, заявил, что именно Азербайджан выступил инициатором мирного процесса после Второй Карабахской войны. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

«Мы были и инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны, и автором текста мирного договора, и именно этот текст сегодня принят Арменией. Конечно, с определенными поправками. Но в принципе предложенное нами решение сегодня уже принято Арменией», — отметил азербайджанский лидер.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Венгрия активно взаимодействуют в энергетической сфере. По его словам, венгерские компании участвуют в проектах по разработке ключевых нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз.

«В начале следующего года будет подписан очередной контракт», — добавил он.

Президент также сообщил, что с 2023 года Азербайджан начал экспортировать природный газ в Венгрию. По его словам, Баку готов обеспечить Будапешт объемами, соответствующими потребностям страны.

Ильхам Алиев отдельно отметил роль Венгрии в европейской политике.

«Венгрия — одна из немногих стран, проводящих независимую политику. Особенно сложно это делать в рамках Европейского союза, где действует общая внешняя политика. Однако мой друг Виктор Орбан всегда ставил национальные интересы Венгрии на первое место. Мы это приветствуем», — заявил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ подчеркнул, что Азербайджан неоднократно поддерживал Венгрию в разных сферах — от дипломатии до энергетики. Он также напомнил, что в этом году Саммит Организации тюркских государств впервые проходит в Венгрии.

«Мы не полноправный член этой организации, мы — страна-наблюдатель. Однако сегодня мы принимаем этот саммит на своей земле», — сказал Орбан.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us