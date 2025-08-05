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Торнадо обрушился на туристический центр в китайской деревне
Торнадо обрушился на туристический центр в китайской деревне / TRT Russian
5 августа 2025 г.

Торнадо внезапно обрушился на геологический парк и туристический центр в деревне Синьшэн, расположенной в китайском регионе Внутренняя Монголия. Информации о пострадавших не поступало.

Стихия повредила восемь монгольских юрт и туристический гостевой дом. Власти оперативно мобилизовали полицию, спасателей и коммунальные службы для проведения поисково-спасательных работ и оценки ущерба.

Электроснабжение, нарушенное из-за повреждения опор ЛЭП, было полностью восстановлено в течение часа после ремонта, проведённого местной энергетической компанией.

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