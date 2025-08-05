Торнадо внезапно обрушился на геологический парк и туристический центр в деревне Синьшэн, расположенной в китайском регионе Внутренняя Монголия. Информации о пострадавших не поступало.



Стихия повредила восемь монгольских юрт и туристический гостевой дом. Власти оперативно мобилизовали полицию, спасателей и коммунальные службы для проведения поисково-спасательных работ и оценки ущерба.



Электроснабжение, нарушенное из-за повреждения опор ЛЭП, было полностью восстановлено в течение часа после ремонта, проведённого местной энергетической компанией.

