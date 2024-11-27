После удара России по Украине с использованием противоракетного комплекса «Орешник», западные страны не только не испугались, но и, напротив, усилили поддержку Киева. Европейский союз готовит 15-й пакет санкций, в который могут войти более 45 российских танкеров, свыше 50 человек и около 30 компаний. НАТО также рассматривает превентивные действия на случай возможной атаки России. Великобритания передает рекордный пакет военной помощи, включая 1600 ракет. В свою очередь, США официально подтвердили возможность применения ракет ATACMS по российским объектам.

Обсуждая эти события, TRT на русском побеседовал с известным украинским политологом Владимиром Фесенко, главой Центра прикладных исследований «Пента». Эксперт отметил, что помощь Украине является стабильной и гарантированной. Однако он не считает, что она увеличилась именно в ответ на новые угрозы от России. По его мнению, «Орешник» не имеет существенного значения для текущего хода конфликта и скорее служит инструментом давления на Запад в преддверии будущих мирных переговоров.

По его словам, Запад стремится укрепить позиции Украины до инаугурации нового президента США и продолжает оказывать поддержку Киеву в качестве сигнала о своей приверженности. Акцентируя внимание на военном аспекте, Фесенко добавил, что у России нет достаточных ресурсов для успешного ведения войны, и подчеркивает большую опасность от баллистических и управляемых ракет, используемых против Украины.

Главная угроза для Украины заключается в численном превосходстве российских войск и возможном привлечении дополнительных ресурсов, таких как северокорейский контингент. Киев, с другой стороны, имеет менее численный состав, но располагает большей артиллерией и авиацией. Эксперт указал, что ключевым аспектом для Украины и ее союзников является блокирование продвижения России на Донбассе.

Фесенко выразил уверенность, что у Украины есть шанс остановить российское наступление, но для этого необходима постоянная поддержка со стороны западных партнеров. Он также отметил, что ответ Запада на применение «Орешника» будет осуществляться посредством разработки гиперзвукового оружия, что становится приоритетом для США и Европы. История свидетельствует, что размещение ракет средней дальности в Европе было эффектным шагом в соответствующий период, который привел к значительным последствиям для СССР, включая экономические сложности и распад.