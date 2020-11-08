В Харькове обстреляли консульство Азербайджана

МИД Украины осудил обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове. Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. На записи с камер видеонаблюдения попали двое неизвестных мужчин. В руках у них было оружие, похожее на пистолет с глушителем. Пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело. МВД Украины усилило охрану всех консульств Азербайджана и Армении #Харьков #консульство #Азербайджан