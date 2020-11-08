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В России реконструировали битву за Москву
7 ноября 1941 в Москве и ряде других городов был организован военный парад, с которого бойцы отправлялись на фронт. В честь годовщины этого события, в парке «Патриот» рядом с Главным храмом Вооруженных сил, недалеко от столицы, реконструировали битву за Москву. В ней задействовали бронетанковую технику, а также известные на весь мир танки Т-34 и «Катюша» #Москва #битва #реконструкция
В России реконструировали битву за Москву / Others
8 ноября 2020 г.
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