В России реконструировали битву за Москву

7 ноября 1941 в Москве и ряде других городов был организован военный парад, с которого бойцы отправлялись на фронт. В честь годовщины этого события, в парке «Патриот» рядом с Главным храмом Вооруженных сил, недалеко от столицы, реконструировали битву за Москву. В ней задействовали бронетанковую технику, а также известные на весь мир танки Т-34 и «Катюша» #Москва #битва #реконструкция