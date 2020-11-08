8 ноября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Испанцы протестуют против COVID ограничений
Сотни протестующих вышли на улицы Испании против решения правительства закрыть на один месяц все бары и рестораны в связи с распространением COVID. Министерство здравоохранения Испании сообщило о 347 новых случаях смерти от коронавируса и еще 22 516 новых случаях инфицирования. На всей территории страны, кроме Канарских островов, действует комендантский час #Испания #протесты #COVID
Испанцы протестуют против COVID ограничений / Others
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