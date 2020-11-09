Древний азербайджанский город Шуша освобожден от армянской оккупации. Об этом торжественно объявил президент страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу в минувшее воскресенье.

«Поздравляю азербайджанский народ с этой великой победой!», – сказал глава государства.

Алиев напомнил, что город Шуша, являющийся «жемчужиной всего Кавказа», на протяжении более 28 лет находился под армянской оккупацией, добавив, что здесь впервые спустя десятилетия вновь зазвучит азан.

«Шуша занимает особое место в истории Азербайджана. Шуша является не только жемчужиной Азербайджана, но и всего Кавказа. Впервые спустя 28 лет в Шуше прозвучит азан. Если руководство Армении не согласится на требования Баку и не выведет свои войска с азербайджанской территории, то мы пойдем до конца – освободим каждый клочок родной земли. Ни одна сила не сможет нас остановить», – сказал президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в ходе контрнаступательной операции, продолжающейся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили порядка 240 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангелан, Джебраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры не принесли никаких результатов. Кровь жертв Ходжалы не осталась неотомщенной. Мы отомстили за смерть героев на поле боя», – добавил Алиев.

Сегодня в интервью BBC президент Азербайджана вновь отметил, что армяне Карабаха могут получить муниципальное управление или культурную автономию, как это применяется в схожих ситуациях в европейских странах. Он также сказал, что Баку в случае агрессии может обратиться за помощью к Анкаре.

С освобождением от армянской оккупации города Шуши народ Азербайджана поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Освобождение Шуши – символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой», – сказал Эрдоган, подчеркнув, что «радость братьев в Азербайджане – это и радость Турции»!

Шуша была оккупирована армянскими вооруженными силами 8 мая 1992 года. В результате агрессии древний азербайджанский город и 30 сел района были разрушены. Погибли 195 мирных жителей, 165 получили ранения, 58 пропали без вести, более 24 тысяч человек подверглись этнической чистке.

Шуша, основанная в 1752 году карабахским правителем Панахали-ханом, является не только родиной выдающихся деятелей культуры и искусства, а также важным стратегическим центром, расположенным на пути к самому крупному городу Нагорного Карабаха – Ханкенди.

Жертвами армянской вооруженной агрессии в зоне соприкосновения за минувшие два месяца стали 93 мирных жителя Азербайджана, 407 получили ранения, заявили в Генпрокуратуре страны. В то же время число убитых военнослужащих оккупационных сил на территории Нагорного Карабаха выросло до 1221 (эти цифры признает Ереван).