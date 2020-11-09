В полдень 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении второго главного города в Карабахе – Шуши. Это колыбель азербайджанской культуры, музыки и истории. Отсюда родом, кстати говоря, известный советский певец Полад Бюльбюль-оглы, который теперь сможет навестить могилу своего отца. Победа в Шуше носит не только символический, но и стратегический характер.

Город стоит на скале. Отсюда столица оккупационных сил Карабаха Ханкенди (Степанакерт) оказывается на ладони. Видимо, понимая, что следующим территориальным приобретением азербайджанских ВС станет Ханкенди, армяне в срочном порядке начали покидать город и его окрестности. Несмотря на все попытки Еревана скрыть правду от народа, в соцсетях уже есть несколько видео того, как сотни автомобилей по извилистым горным дорогам двигаются на восток, к границе Армении.

Кроме того, Шуша находится на трассе, соединяющей Ханкенди с Лачином. Так что теперь азербайджанская армия отрезала пути снабжения армянских военных, находящихся в главном городе Ханкенди. Есть, конечно, более северный маршрут через город Кальбаджар, но эта дорога простреливается беспилотниками и азербайджанской артиллерией.

Значение контроля над Шушой подтверждает и армянская сторона. Пару дней назад глава оккупационных сил Араик Аратюнян говорил: «Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах». Так он хотел смотивировать добровольцев из Армении. По некоторым данным, туда направился отряд во главе с женой Никола Пашиняна. Однако не успели они и стартануть из Еревана, как азербайджанский флаг уже развевался над Шушой.

По старой привычке армянская сторона продолжает наглухо отрицать потерю территорий. Мы такое поведение видели в самые первые дни войны. Однако спустя неделю-две Ереван признавал, что некоторые территории потеряны и «враг стоит под Шушой». Правительство Пашиняна то ли не понимает масштаба катастрофы, о которой уже сказали все мало-мальски авторитетные военные эксперты, то ли специально тянет время. Скорее второе. Ведь всем понятно, что после окончательной победы Азербайджана премьер-министра Армении ждет «виселица». Вся вина за поражение и бессмысленную гибель молодых парней будет лежать именно на нем.

С другой стороны, если он объявит о капитуляции уже сейчас, тогда на гильотину его отправят еще раньше. Ситуация для него патовая.

На поле боя военное преимущество теперь еще больше на стороне азербайджанцев. Присутствие в Шуше будет отвлекать оккупационные и армянские силы от обороны северного и южного фронта. Судя по неготовности Алиева к той дипломатии, которая не предполагала бы возврат территорий, новые территориальные победы не за горами.

Сейчас можно только гадать, что раньше возьмет армия Азербайджана – жизненно важный Лачинский коридор или Ханкенди (Степанакерт). И то, и другое смерти подобно как для Арутуняна, так и Пашиняна. Если Азербайджан возьмет первым Лачин, то армянские силы окажутся в «котле». Освобождение Ханкенди будет иметь большее значение с политической точки зрения. Ведь нет независимого «Степанакерта» – нет независимого «Нагорного Карабаха». Следовательно, уже невозможно решение карабахской проблемы по принципу «7 районов в обмен на обсуждение статуса НКР».

Помимо военной удачи, на стороне Баку была и геополитическая. Все влиятельные международные игроки заняты собственными проблемами. Россия – Беларусью, США – выборами, ЕС – коронавирусом и Турцией, Иран – задушен санкциями, Китай – торговой войной. На днях международная ситуация несколько изменилась. Президентом США после набора необходимых 270 голосов стал Джозеф Байден. Он в свое время активно работал с армянской диаспорой в США.

Так что не исключено, что после инаугурации Байдена Вашингтон начнет занимать более активную позицию по Закавказью. Прикрываясь лозунгами о правах человека и мирном решении споров, Байден может ввести санкции против Баку. До 20 января есть еще время.

Учитывая, что не прошло и двух месяцев, как Алиев взял больше трети оккупированных территорий и второй крупнейший город, у него есть шанс закончить кампанию в ближайшие месяц-два. Не факт, что Байден обязательно введет санкции или будет мешать Алиеву, но поторопиться все же стоит.