Новоалтайский городской суд 30 ноября приговорил к семи годам колонии строгого режима парализованного от груди до пальцев ног жителя села Первомайское Алтайского края Антона Лобанова, сообщает «Медуза» со ссылкой на «МБХ медиа».

Издание отмечает, что 29-летний Антон Лобанов, инвалид первой группы, признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

В 2017 году мужчина выпал с балкона четвертого этажа, в результате чего его частично парализовало. Как рассказал отец Антона, после случившегося он жаловался на тяжелые боли и боролся с ними, употребляя наркотические вещества.

По словам адвоката Лобанова, весной 2019 года старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков полиции Первомайского Александр Сергиенко предложил обвиняемому «стать агентом» – то есть доносить на тех, кто употребляет запрещенные вещества. Антон отказался, на что Сергиенко ответил: «Ты будешь сидеть, даю слово офицера!».

В апреле на Лобанова было заведено уголовное дело о сбыте наркотиков после того, как некий житель Первомайского якобы приобрел во время контрольной закупки у Антона 1 грамм спайса за тысячу рублей. Свидетели по делу Лобанова – его двоюродный брат и друг детства – во время предварительного следствия заявляли, что мужчина предлагал им купить спайс и работу «закладчиком». Однако во время слушания на суде они изменили показания. По их словам, на них оказали давление, а одному дали подписать чистый лист бумаги.

Между тем, Новоалтайский горсуд постановил, что полицейский не оказывал давления на свидетелей и назначил Лобанову семь лет колонии строгого режима. После оглашения приговора инвалида отвезли в СИЗО Барнаула.

Согласно медицинским документам, у него имеется ряд заболеваний, которые, по постановлению правительства РФ, препятствуют отбыванию наказания в виде лишения свободы. Среди них – посттравматическая миелопатия, нижняя спастическая параплегия, болевой синдром, нейропатический болевой синдром, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря по атоническому типу.

В прокуратуре Первомайского района, пишет «МБХ медиа», на это заявили, что Лобанову нужно пройти специальную врачебную комиссию в СИЗО, которая выяснит, может ли он отбывать наказание в колонии.

Защита Лобанова намерена обжаловать приговор, дата заседания пока не назначена.