Албанская церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района полностью отреставрирована Фондом Гейдара Алиева, пишет издание Trend.

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили на церемонии открытия 7 ноября назвал реконструкцию храма историческим событием. По его словам, восстановление этого памятника свидетельствует о большом значении, которое придается мультикультурным ценностям в Азербайджане.

«Сегодня, несмотря на то, что Азербайджан ведет отечественную войну за освобождение своих оккупированных земель от врага, церкви в нашей стране, в том числе албанская, восстанавливаются. Это и есть показатель уровня мультикультурализма в Азербайджане. Азербайджан является примером для всего мира в плане дружественного сосуществования многих народов», – сказал Мобили.

Кроме того, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины резко осудил участие в боевых действиях армянских религиозных деятелей. «Я был в ужасе, увидев сцену, когда в церкви благословляют и отправляют на войну армянских священников. Разве в христианской религии есть такой подход, то есть разве можно призывать людей к войне? Такого нет ни в исламе, ни в иудаизме. В том числе в христианстве. Один из запретов христианства гласит: не убий! Но мы видим, что у армянских религиозных деятелей – наоборот», – отметил он.

В Азербайджане, как подчеркнул Мобили, представители различных народов и культур живут в мире и добрососедстве. «Сегодня удины являются наследниками албанской церкви и сохранили христианство. Армяне же арменизировали албанские церкви на оккупированных территориях. Сегодня мы видим, что переселившиеся в Карабах армяне вместе с албанскими храмами уничтожают исламские храмы, памятники, исторические места, меняют архитектурный стиль. А в Азербайджане эти религиозные храмы восстанавливаются», – добавил он.

В Габалинском районе Азербайджана мирно сосуществуют различные национальные меньшинства и этнические группы, исповедующие христианство, иудаизм и ислам. Из 10 тысяч удинов в мире около 4 тысяч проживают в поселке Нидж.

Основа храма Святой Девы Марии в поселке Нидж была заложена в XII веке. В начале XIX века Албанская апостольская церковь (церковь древней Кавказской Албании) была упразднена властями Российской империи. Ее имущество передано армяно-григорианам. Ее духовное и материальное наследие было арменизировано. Восстанавливать историческую справедливость удины начали только в независимом Азербайджане.