ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинский заключенный прекратил длительную голодовку
Махер аль-Ахрас прекратил голодовку. В соцсетях появилось видео, где палестинского политзаключенного в больничной палате кормит его дочь Тука. 103 дня Махер протестовал против репрессивной политики Израиля, позволяющей властям сажать задержанных за решетку без предъявления обвинений и суда на неопределенное время. По данным правозащитников, в израильских тюрьмах находятся около 4,5 тыс палестинских политзаключенных. Среди них 39 женщин и 155 несовершеннолетних. #Палестина #МахеральАхрас #голодовка
Палестинский заключенный прекратил длительную голодовку / Others
9 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us