Палестинский заключенный прекратил длительную голодовку

Махер аль-Ахрас прекратил голодовку. В соцсетях появилось видео, где палестинского политзаключенного в больничной палате кормит его дочь Тука. 103 дня Махер протестовал против репрессивной политики Израиля, позволяющей властям сажать задержанных за решетку без предъявления обвинений и суда на неопределенное время. По данным правозащитников, в израильских тюрьмах находятся около 4,5 тыс палестинских политзаключенных. Среди них 39 женщин и 155 несовершеннолетних. #Палестина #МахеральАхрас #голодовка