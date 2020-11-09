За три карантинных месяца – апрель, май и июнь – собственные доходы российских регионов сократились на 567 миллиардов рублей, или на 20%, рассказала в интервью изданию «Огонек» профессор МГУ Наталья Зубаревич.

По ее словам, сильнее всего пострадали более развитые регионы, живущие на свои доходы, в то время как у высокодотационных проблем нет.

«Всего в январе-августе дополнительно было выделено трансфертов на 785 миллиардов рублей больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это огромная сумма – 30% от всех трансфертов, которые регионы получили за весь прошлый год. И рост трансфертов впечатляющий – на 58%! Большинству регионов полностью и даже с лихвой перекрыли трансфертами недополученные доходы. Но не всем. Не компенсировали выпадающие доходы нескольким самым богатым регионам, считая, что их бюджеты выдержат и справятся с потерями», – рассказала Зубаревич.

Эксперт считает, что система распределения трансфертов в России крайне «непрозрачная». «Тут и лоббизм, и политические решения, и распределение субсидий разными федеральными ведомствами», – говорит она.

Москва, согласно приведенным данным, за январь-август недополучила 95 миллиардов рублей, а добавили только 12 миллиардов. Тюменская область недополучила 48 млрд рублей, а добавили 5 миллиардов; Ямало-Ненецкий АО: к потере в 42 миллиарда добавлено 5 миллиардов. Кроме того, как отметила эксперт, не компенсировали полностью потери собственных доходов Республике Коми, Архангельской, Мурманской, Астраханской, Кемеровской областям, Пермскому и Краснодарскому краям.

Для сравнения, Чечне, где, как отмечает Зубаревич, выпадающих доходов не было, добавили 14 миллиардов рублей, а Дагестану при потере 2 миллиардов рублей добавили 20 миллиардов.

Комментируя рост дефицита бюджетов регионов, эксперт указала, что в августе уже 35 регионов имели дефицит бюджета, годом раньше их было только 13. При этом, по ее словам, к концу 2020 года регионов с дефицитом бюджета будет намного больше. Самый большой дефицит в настоящее время у Архангельской области (16% от доходов), Ненецкого АО и Кемеровской области (12–13%), у Республики Коми, Удмуртии и Хакасии (10–11 %).

По ее словам, ситуация ухудшается тем, что в отличие от федерального бюджета у регионов почти нет подушек безопасности, и сильнее всего страдают крупные города с развитым сектором рыночных услуг и высокой занятостью в нем. В более выгодном положении, отмечает аналитик, находится только Москва и еще два-три самых богатых региона. «Если подвести итог, не окончательный, промежуточный, поскольку кризис еще далек от завершения, можно с грустью сказать: в России выгодно быть бедным и зависимым регионом – быстрее и больше помогут», – подытожила Зубаревич.