ПОЛИТИКА
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Азербайджанцы празднуют освобождение Шуши от оккупации
Гудки машин, танцы на дороге и слезы радости. По всему миру азербайджанцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать освобождение Шуши от армянской оккупации. Баку и Нью-Йорк, Азербайджан и Турция – люди сигналили, размахивали флагами и танцевали. С 27 сентября ВС Азербайджана освободили более 220 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Шуша, Зангелан, Джебраил, Губадлы, Физули и поселок Гадрут #Шуша #Карабах #Азербайджан
Азербайджанцы празднуют освобождение Шуши от оккупации / Others
9 ноября 2020 г.
Истории
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