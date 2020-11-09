Азербайджанцы празднуют освобождение Шуши от оккупации

Гудки машин, танцы на дороге и слезы радости. По всему миру азербайджанцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать освобождение Шуши от армянской оккупации. Баку и Нью-Йорк, Азербайджан и Турция – люди сигналили, размахивали флагами и танцевали. С 27 сентября ВС Азербайджана освободили более 220 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Шуша, Зангелан, Джебраил, Губадлы, Физули и поселок Гадрут #Шуша #Карабах #Азербайджан