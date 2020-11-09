Водитель бригады скорой помощи обратился к Путину и Шойгу

В Хакасии водитель скорой помощи записал видеообращение к президенту России и министру обороны. По его словам, стационары переполнены. Чтобы госпитализировать больного коронавирусом, фельдшерские бригады вынуждены ожидать в очередях по несколько часов. В Минздраве республики ситуацию объяснили тем, что в день открытия нового госпиталя привезли сразу много пациентов. В Хакасии за последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 вырос в четыре раза. В регионе развернуто более 800 коек для зараженных коронавирусом, в ближайшие две недели их число планируют увеличить до 1 000. #скороаяпомощь #водитель #обращение