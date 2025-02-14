Мирные переговоры России и Украины, похоже, действительно не за горами. Президент РФ Владимир Путин начал собирать команду высокопоставленных переговорщиков с многолетним опытом сложных дипломатических сделок. Их задача — добиться выгодных для Кремля условий на предстоящих рандеву с администрацией Дональда Трампа о возможном завершении войны в Украине, пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, в состав миротворческой миссии войдут главный советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, имеющий более 50 лет дипломатического стажа, и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин — он работал с Путиным еще в КГБ.

Особую роль может сыграть финансист Кирилл Дмитриев, выпускник Стэнфорда и Гарварда, имеющий связи с окружением российского президента. По данным источников, он может выступить в качестве неофициального канала связи с представителями Трампа.

Выбор столь опытных переговорщиков подчеркивает серьезность намерений Кремля добиться максимально выгодного для России соглашения. Он также может свидетельствовать о том, что ключевые требования Москвы по Украине остаются неизменными с момента начала вторжения в 2022 году.

Присутствие Дмитриева, обладающего опытом работы в McKinsey & Co. и Goldman Sachs, указывает на готовность Путина адаптироваться к нестандартному стилю переговоров Трампа. В то же время команда американского лидера, по мнению аналитиков, уступает российской в опыте общения с Москвой и знаниях о ситуации в Украине, что может стать серьезным недостатком.



77-летний Ушаков более десяти лет служит помощником Путина, а ранее занимал пост посла в США. Нарышкин считается одним из самых доверенных лиц российского лидера, у него за плечами уже более 40 лет работы с Путиным.

По данным ТАСС, Нарышкин подтвердил, что Кремль поручил продолжать контакты с американскими спецслужбами после телефонного разговора Путина и Трампа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что работа по формированию переговорной группы уже началась. Окончательный состав будет объявлен позже.



