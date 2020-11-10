В Ереване минувшей ночью начались акции протеста недовольных совместным заявлением России, Армении и Азербайджана о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, пишет Anadolu.

На Площади Республики в центре города собралась многочисленная толпа, возмущенная подписанием трехстороннего соглашения. Участники акции протеста ворвались в здание правительства, где устроили погром, а затем в парламент, выкрикивая лозунги против действий властей. Недовольные мирным договором взобрались на трибуну и потребовали продолжения военных действий в Карабахе.

Ранее целый ряд оппозиционных партий Армении высказались за отставку Пашиняна и его правительства.

В ходе массовых протестов был серьезно избит спикер национального собрания Арарат Мирзоян. Демонстранты окружили машину, в которой он находился, вытащили его оттуда и принялись наносить политику удары.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что подписал совместное с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении второй карабахской войны из-за тяжелой ситуации на фронте и исчерпанности ресурсов по рекомендации военных. «Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненный для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки позиции людей, которые лучше всего ее знают, а также исходя из убеждения, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации», - написал премьер.

Азербайджанская армия 27 сентября после многочисленных провокаций армянской стороны начала контрнаступательную операцию по освобождению своих территорий, на протяжении порядка 30 лет находившихся под контролем Армении, и освободила значительную их часть. Остальные земли будут деоккупированы в рамках достигнутого между сторонами соглашения, включающего график вывода армянских сил и передачу территорий Азербайджану.

Жертвами армянской вооруженной агрессии в зоне соприкосновения за минувшие два месяца стали 93 мирных жителя Азербайджана, 407 получили ранения, заявили в Генпрокуратуре страны. В то же время число убитых военнослужащих оккупационных сил на территории Нагорного Карабаха выросло до 1221 (эти цифры признает Ереван).