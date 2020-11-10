В столице Греции открылась первая за 188 лет мечеть. С 1832 года, когда было основано независимое греческое королевство, возведение мечетей в Афинах было недопустимо. Запрет был снят лишь в 2006 году, и только спустя 10 лет удалось согласовать начало работ, сообщает Sev.TV со ссылкой на Euronews.

Открытие мечети планировалось этой весной, но из-за пандемии коронавируса, а также задержек с поставкой строительных материалов, которые потребовались для внутренней отделки, планы пришлось перенести на более поздний срок.

Первым имамом мечети стал 49-летний Заки Мухаммад, гражданин Греции марокканского происхождения. Дата торжественной церемонии открытия мечети будет назначена, как только позволит эпидемическая ситуация.

В связи с пандемией количество прихожан по-прежнему ограничено: мечеть разрешается посещать не более 9 верующим одновременно, хотя технически молельный зал может вместить около 350 человек.

По оценкам председателя Мусульманского союза Греции Эль Гадура, в городе с населением 4 миллиона человек проживают около 300 тысяч мусульман, которые вынужденно совершают молитву в нелегальных исламских центрах и молельных комнатах.

Греция входила в состав Османской империи на протяжении нескольких веков вплоть до 1829 года. В то время по всей стране действовало большое количество мечетей и других религиозных объектов османской архитектуры. Однако во время беспорядков, сопровождавших обретение страной независимости, как пишет издание, все памятники были либо повреждены, либо полностью разрушены, в результате чего в нынешней столице Греции не осталось ни одной мечети. Здания сохранившихся в центре Афин исторических мечетей Дзистаракис и Фетхие-джами используются в настоящее время в качестве выставочных пространств.

Официальные мечети в Греции существуют только в Западной Фракии, где проживает мусульманское меньшинство.