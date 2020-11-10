В 78 субъектах России зафиксировано снижение числа родившихся, в то же время в 62 регионах увеличилось число умерших, пишет Znak.Com со ссылкой на данные ведомства.

«В целом по стране в январе–июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5-2,4 раза», – отмечается в докаладе.

Число родившихся в январе–июле 2020 года составило 811,7 тыяч человек. Это на 48,7 тысяч человек (5,7%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Количество умерших возросло до 1 128,0 тысяч, что на 57,9 тысяч человек (5,1%) больше, чем в январе-июле прошлого года. На фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20,6%.

Ранее сообщалось, что согласно проекту единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года, численность населения страны на фоне пандемии к концу 2020 года сократится на 158 тысяч человек – это абсолютный рекорд за последние 14 лет. При этом ожидается, что выход на положительные темпы общего прироста населения после пандемии COVID-19 возможен лишь с 2022 года.